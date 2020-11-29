ترامب : اكتشاف أصوات غير قانونية ويسكونسن بعد إعادة الفرز

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامب على "تويتر"، أن "إعادة فرز الأصوات فى ولاية ويسكونسن لا تتعلق بإيجاد أخطاء فى العد، ولكن بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء".
ويستمر ترامب، فى التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطى جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك، الخميس الماضي، فى حصول بايدن، على 80 مليون صوت فى الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.
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