المحكمة العليا فى ولاية بنسلفانيا تسمح باعتماد نتائج الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن يوم الأربعاء الماضى، أوقفت محكمة اعتماد نتائج الانتخابات فى ولاية بنسلفانيا، وصرح المدعى العام فى الولاية، جوش شابيرو، أن نتائج الانتخابات قد تم اعتمادها، وهذا قرار المحكمة لن يؤثر على حال الانتخابات فى الولاية.

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