بعد الارتفاع الجنوني في عدد إصابات كورونا..إعلان حظر التجول في مدينة أمريكية

شهدت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية خلال الأيام الماضية ارتفاعا حاداُ في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطات المدينة فرض حظر التجول وقيود أخرى ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا.

وقال رئيس بلدية المدينة، لوندون بريد، إن المتاجر غير الأساسيّة ستُغلق وإنّ التجمّعات ستُحظّر من الساعة العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباحًا، وذلك حتى 21 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال على تويتر:"هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة.. لا تُسافروا ولا تنظّموا تجمّعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدَّل".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، عن تسجيل 747,082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى منذ بداية تفشي الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي.

وقالت الصحة العالمية إن أغلب الإصابات التي تم تسجيلها خلال يوم أمس كانت في أمريكا الجنوبية بأكثر من 405 آلاف إصابة، وأوروبا بأكثر من 236 ألف إصابة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حول العالم بلغ حتى الآن 61,2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة.