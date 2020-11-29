خلال تنصيب بايدن.. ترامب يقرر البدء في حملته الانتخابية للرئاسة

أفادت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يفكر في بدء حملته الانتخابية لعام 2024، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات لوسائل الإعلام قالوا إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين مقربين ومقربين.

وقال مصدران إن ترامب طرح فكرة حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن، ربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده القانونية لإلغاء انتخابات 2020.

بينما طلبت صحيفة "ذا هيل" من البيت الأبيض وحملة إعادة انتخاب ترامب التعليق على الأخبار.

بينما ذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس الماضي أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست. ويحظى عرض محتمل لعام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري.

ووجد استطلاع للرأي أجرته "Seven Letter Insight" أن 66 بالمائة من الناخبين الجمهوريين سوف يدعمون الرئيس في عام 2024، ووجد استطلاع منفصل لـ"Morning Consult-Politico" أن 54 بالمائة سيصوتون للرئيس في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

ورفض ترامب هذا العام مرارًا التنازل عن الانتخابات، وواصل هو وحلفاؤه توجيه اتهامات لا أساس لها بتزوير الناخبين لتفسير خسارته في انتخابات عام 2020. خلال مكالمة صحفية يوم الخميس مع الصحفيين، واصل الرئيس الادعاء بحدوث تزوير واسع النطاق للناخبين على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى صحة ذلك.

وقال ترامب: "لا أعرف ما الذي سيحدث.. أعلم شيئًا واحدًا: لم يحصل جو بايدن على 80 مليون صوت ". كما ادعى أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأصر على أن الأصوات لصالحه قد أطيح بها.

تم رفض معظم الطعون القانونية التي قدمها ترامب في ولايات ساحات القتال الرئيسية لإلغاء نتائج الانتخابات في الآونة الأخيرة ، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية الثالثة حكمًا يوم الجمعة برفض قضية الحملة لمنع ولاية بنسلفانيا من التصديق على نتائج الانتخابات التي تظهر فوز بايدن بالولاية.