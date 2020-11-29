رئيس وزراء إثيوبيا يعلن انتهاء العمليات العسكرية فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال أبى على "تويتر": "يسرنى أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية فى إقليم تيجراى".

وقبل ذلك بنحو ساعة أعلن أبى فى بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلى".

وتسعى حكومة أبى لإخماد تمرد فصيل عرقى قوى هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة فى عام 2018.