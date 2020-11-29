السودان: 540 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 4. 17 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، فيما جرى شفاء 211 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليومي /الأربعاء/ و/الخميس/ الماضيين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 480 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 11 ولاية.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 17 ألفا و 404 حالات، بينها 1235 وفاة، و 10175 شخصا تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.