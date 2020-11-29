تونس: شفاء 69 ألفًا و226 حالة من كورونا

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء السبت - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 542 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 299 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3153 حالات، فيما سجل 1210 إصابات جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94 ألفًا و226 إصابة.
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