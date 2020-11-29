أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جاليتها حول العالم.

وذكرت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية اليوم /السبت/ - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 7 آلاف و535 حالة، فيما بلغت اجمالي الوفيات 310 حالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: 18 إصابة جديدة بـ كورونا بين أبنائنا بالخارج.. والإجمالي يرتفع إلى 5. 7 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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