أزمة دبلوماسية بين صربيا والجبل الأسود.. وطرد متبادل للسفراء

شهت العلاقات بين صربيا والجبل الأسود أزمة دبلوماسية خلال الساعات الماضية.

تسببت تصريحات سفير صربيا لدى الجبل الأسود في انفجار تلك الأزمة، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالجبل الأسود في بيان لها أن السفير الصربي غير مرغوب فيه لما وصفته بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي المقابل، أعلنت صربيا إمهال سفير الجبل الأسود على أراضيها مدة 72 ساعة للمغادرة، واصفة إياه بـ"غير المرغوب فيه".

وقالت داخلية الجبل الأسود في بيانها إنه رغم تحذيرات شفهية ومكتوبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قال سفير صربيا إن جلسة البرلمان التي عُقدت عام 1918 وأُلغيت فيها سيادة الجبل الأسود كانت تحررا.

يشار إلى أن الجبل الأسود كانت مملكة حتى عام 1918، عندما ألغيت سيادتها لتنضم إلى يوغوسلافيا، وظلت في اتحاد مع صربيا بعد انهيار يوغوسلافيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأعلن استقلاله في عام 2006.