موسكو: جبهة النصرة تشن 29 عملية قصف في إدلب وحلب واللاذقية

وقال نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك - في بيان صحفي مقتضب، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "عمليات القصف المذكورة جرى رصدها في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب".
وأكد المسؤول العسكري أن المركز - مقره قاعدة حميم الجوية الروسية - لم ترصد أي عمليات قصف من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.
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