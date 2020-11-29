البرازيل .. تسجيل 51.922 إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ارتفع إلى 6 ملايين و290.272 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 172.561 حالة وفاة.
وبحسب الإحصائيات العالمية تأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفى المرتبة الثانية من مجموع الوفيات بعد أمريكا.
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