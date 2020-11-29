الخارجية الأمريكية: 6 انفجارات فى عاصمة إريتريا والسبب مجهول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، وقوع 6 انفجارات فى العاصمة الإريترية، أسمرة، أمس السبت، مؤكدة أن السبب وراء هذه الانفجارات غير معروف حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





وتأتى الانفجارات فى إريتريا المجاورة لإثيوبيا فى ظل تصاعد العمليات العسكرية التى شنها الجيش الإثيوبى على منطقة تيجراى الانفصالية فى شمال البلاد. ولم يشر البيان إلى حصيلة الخسائر أو الضحايا حتى الآن جراء الانفجارات التى شهدتها أسمرة، عاصمة إريتريا.

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