تصل لـ 45 درجة.. أستراليا تسجل أرقامًا قياسية في ارتفاع درجات الحرارة

شهدت بعض مناطق أستراليا يوم السبت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تستمر خلال اليوم الأحد.
وكانت العاصمة سيدني سجلت 40 درجة مئوية، بينما اقتربت بعض المناطق في نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي شمال ولاية فيكتوريا من 45 درجة.
وتقول قناة "9 نيوز" الأسترالية إنه من المتوقع أن يتسبب التغيير البارد في انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية بعد ظهر هذا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الولايات خلال اليوم الثاني من الموجة الحارة الشديدة.
ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من جنوب شرق وشرق البلاد إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية مرة أخرى اليوم في الأيام الأخيرة من الشهر، والذي يتشكل ليكون أكثر شهر نوفمبر حرارة في أستراليا.
وبعد ليلة من درجات الحرارة الخانقة، سيحافظ الحوض الصغير على حرارة شديدة فوق نيو ساوث ويلز، قبل حدوث تغيير جنوبي عاصف يصعد الساحل خلال فترة ما بعد الظهر.
وتهدد حرارة عطلة نهاية الأسبوع بتحطيم الرقم القياسي المسجل منذ 80 عامًا في أكثر الأيام حرارةً خارج فصل الصيف في الولاية.
وأضافت أن هناك تحولًا في الأحوال الجوية في الطريق مع توقع انخفاض درجات الحرارة عبر نيو ساوث ويلز في وقت لاحق بعد الظهر، لن يستمر الطقس الأكثر برودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع آخر يوم الثلاثاء.
وتوقع خبراء الأرصاد موجة حارة تستمر من خمسة إلى ستة أيام في مناطق بنيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الجنوب الشرقي.
وتشهد أستراليا فصول صيف أشد حرارة وأطول مدة إذ وصف رئيس الوزراء سكوت موريسون الموسم الماضي «بالصيف الأسود» بسبب حرائق غابات غير معتادة أتت على نحو 30 مليون فدان وأودت بحياة 33 شخصا وما يقدر بنحو مليار حيوان.
وفرضت هيئة مكافحة الحرائق حظرا شاملا على إشعال الحرائق في معظم شرق وشمال شرق نيو ساوث ويلز.
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