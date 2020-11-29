تصل لـ 45 درجة.. أستراليا تسجل أرقامًا قياسية في ارتفاع درجات الحرارة

شهدت بعض مناطق أستراليا يوم السبت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تستمر خلال اليوم الأحد.

وكانت العاصمة سيدني سجلت 40 درجة مئوية، بينما اقتربت بعض المناطق في نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي شمال ولاية فيكتوريا من 45 درجة.

وتقول قناة "9 نيوز" الأسترالية إنه من المتوقع أن يتسبب التغيير البارد في انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية بعد ظهر هذا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الولايات خلال اليوم الثاني من الموجة الحارة الشديدة.

ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من جنوب شرق وشرق البلاد إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية مرة أخرى اليوم في الأيام الأخيرة من الشهر، والذي يتشكل ليكون أكثر شهر نوفمبر حرارة في أستراليا.

وبعد ليلة من درجات الحرارة الخانقة، سيحافظ الحوض الصغير على حرارة شديدة فوق نيو ساوث ويلز، قبل حدوث تغيير جنوبي عاصف يصعد الساحل خلال فترة ما بعد الظهر.

وتهدد حرارة عطلة نهاية الأسبوع بتحطيم الرقم القياسي المسجل منذ 80 عامًا في أكثر الأيام حرارةً خارج فصل الصيف في الولاية.

وأضافت أن هناك تحولًا في الأحوال الجوية في الطريق مع توقع انخفاض درجات الحرارة عبر نيو ساوث ويلز في وقت لاحق بعد الظهر، لن يستمر الطقس الأكثر برودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع آخر يوم الثلاثاء.