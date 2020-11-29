الهند تسجل 41 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. وارتفاع حصيلة الإصابات في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 41 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و392 ألفا و919 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 496 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 136 ألفا و696 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 395 ألفا و185 حالة، وذلك عقب تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و985 حالة، وذلك عقب تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 ألفا و810 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.