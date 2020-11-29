شاهد.. لحظة تعرض صحفية أوكرانية لاعتداء إرهابي خلال بث مباشر لتغطية احتفالات

تعرضت صحفية أوكرانية، أمس السبت، لهجوم إرهابي من قبل شخص مجهول، في بث مباشر أثناء تغطيتها لاحتفال أقيم في كييف.

وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الصحفية فيوليتا توفكس، خلال تغطيتها لاحتفال أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف، إنها تعرضت لهجوم من قبل رجل مجهول الهوية.

وفي مقطع الفيديو، ظهر رجل يغطي وجهه بشكل شبه كامل وهو يقترب من المذيعة ورمى لها الميكروفون على الأرض صارخا بوجه المذيعة قبل أن يهرب من مكان الحادث.

وفي السابع من نوفمبر الجاري، وقع حادث إرهابي في مدينة كريفي ريه.

وبدوره، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة العمل الإرهابي ووصفه على قناته الخاصة بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" العمل الإرهابي بأنه "أنباء في غاية الفظاعة" من مسقط رأسه كريفي ريه و"ألم وحزن ويأس ومعاناة لا يمكن وصفها"، قائلًا إن العالم "يجن جنونه بالفعل".

وشدد زيلينسكي على أن الأحداث التي وقعت في المدينة عبارة عن "الإرهاب المطلق بفحواه ومغزاه ونتائجه والذعر الذي أتى إلى منازلنا"، مضيفًا بأن الإرهاب "وسيلة همجية لتخويف الناس" ومؤكدًا على عدم وجود أية مبررات للإرهاب والإرهابيين على الإطلاق.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تعجيل التحقيق في العمل الإرهابي بكريفي ريه وإصدار الحكم العادل بحق "هذا الوغد"، والتعامل بحزم وقسوة ولو مع "أصغر اشتباه باحتمال وقوع الهجوم"، ناهيك عن تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها الرامية لاستباق الجرائم ومراقبة أشخاص يحتمل أنهم يشكلون خطرًا على المجتمع.

كما شهدت مدينة كريفي ريه الأوكرانية جريمة مروعة بدم بارد، حيث أقدم مجرم على قتل اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة ثمانية آخرين بجروح طعنًا.