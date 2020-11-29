أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأحد، أن دعم المواد البترولية هبط نحو 46 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، 2020-2021.

وأوضح الملا في تصريحات لـ"رويترز"، أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة نفسها العام الماضي". وتستهدف وزارة المالية في مصر أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية، نحو 28.193 مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. هبوط كبير في دعم المواد البترولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.