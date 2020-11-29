إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز المليونين

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، تم تسجيل وفاة 459 مريضا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات فى البلاد إلى 39527 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.