روسيا: مصرع مواطن دهسته مدرعة فى سان بطرسبرج

جدة - نرمين السيد - لقى رجل مصرعه فى سان بطرسبرج الروسية، اليوم الأحد، بعدما دهسته ناقلة جنود فى فاعلية ذات طابع عسكرى لمؤسسة خاصة، كانت تجرى تدريبًا على "تنظيم مراحل الخروج الميدانى العسكرى".





ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قالت لجنة تحقيق روسية فى بيان لها، اليوم الأحد، إنه "خلال تنقل الناقلة المدرعة، اصطدمت برجل يبلغ من العمر 38 عامًا، كان مشاركًا فى الفعالية، ففارق الحياة فى مكان الحادث". وأكدت اللجنة الروسية أن السلطات المختصة فتحت قضية جنائية فى إقامة الخدمات التى لا تلبى متطلبات السلامة.

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