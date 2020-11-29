الهند تدخل سباق اللقاحات وتستعد لإنتاج 400 مليون جرعة قبل يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذى لمعهد أمصال الهند فى بيون، الأكبر فى إنتاج اللقاحات عالميًا، إن المعهد سيكون قادرًا اعتبارًا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريًا من لقاح "كوفيشيلد" الذى طورته شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وتأتى تصريحات رئيس المعهد بعد زيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى هناك، إذ تسعى حكومته لإنتاج ما بين 300 و400 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا بحلول يوليو 2021، خاصة وأن الهند هى البلد الثانى الأكثر تضررًا من الجائحة بعد الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تتخطى أعداد الإصابات فيها حاجز الـ10 ملايين إصابة بحلول ديسمبر المقبل.

شكوك العلماء حول كوفيشيلد

فيما أشارت شركة الأدوية أسترازينيكا، إلى حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث على لقاح "كوفيشيلد" بعد حالة من الإرباك أثارها العلماء حول مدى فاعليته.

وأكدت أسترازينيكا فى البداية أن تجاربها كشفت عن معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90 بالمئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

وعلى الرغم من أن فعالية اللقاح لن تثبت إلا على الأشخاص أقل من 55 عامًا، إلا أن الشركة أكدت أن تلك النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

ومن جانبه، قال رئيس المعهد الهندى، بوناوالا: "هناك بعض الإرباك فى التواصل سوف يتم إيضاحه فى الأيام المقبلة"، موضحًا أن ذلك "لن يؤثر على الترخيص للاستخدام الطارئ فى المملكة المتحدة، ولا يجب على الإطلاق أن يكون له تأثير أيضا فى الهند".

وتابع: "نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ فى الأسبوعين المقبلين"، لافتًا إلى أنه "حتى لو جاءت الموافقة بعد أسبوعين أو شىء من هذا القبيل، فلن تحدث فرقا كبيرا فى التسليم وكمية الجرعات التى سنتمكن من توزيعها".

الهند أولاً .. ثم كوفاكس

كما أشار بوناوالا إلى أن المعهد ينتج حاليًا ما بين 50 و60 مليون جرعة شهريا، وبعد يناير وفبراير 2021 سيتم رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة شهريًا، حيث يركز المعهد أولا على الإنتاج المخصص للهند، ثم على تحالف "كوفاكس" الذى يضم أكثر من 150 دولة توافقت على العمل معا لتوزيع اللقاح.

وأشادت "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد بلقاحهما لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة وتخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.

ذعر يصنعه الإعلام حول كوفيشيلد

بينما حث بوناوالا على توخى الحذر أثناء تناول اللقاحات فى الإعلام، حتى لا يحجم الناس عن استخدامها، قائلاً: "فى عالم يتساءل فيه الجميع عن اللقاحات.. يجب أن نتعاون معا، كمصنعين ووسائل إعلام وحكومة والجميع لإعطاء الرسائل الصحيحة".

كما حذر من نشر الذعر والأخبار السلبية عن اللقاحات دون تحرى الحقائق، مشددًا: "لا نريد زرع الشكوك فى أذهان الناس اليوم، خاصة فى زمن انتشار الوباء، ولدينا حالات تتوفر فيها اللقاحات ولكن بعض الناس يترددون فى أخذها لأنهم غير مطمئنين أو مشككين فى سلامتها".