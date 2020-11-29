قفزة جديدة.. روسيا تسجل 26683 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت السلطات الصحية 26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,269,316 منذ تفشي الوباء.

كما سجلت السلطات 459 وفاة جديدة خلال نفس التوقيت، ليبلغ إجمالي الوفيات 39527 حالة.

فيما سجلت موسكو 6798 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبعتها سانت بطرسبرج بـ3701 حالة.

وأشار المركز إلى تسجيل 21987 حالة شفاء إضافية من المرض، ليصل إجمالي حالات المتعافين من جائحة كورونا في روسيا الاتحادية إلى 1،761،457 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت أول أمس الجمعة، أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد.

يذكر أن روسيا أعلنت الثلاثاء الماضي، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.

وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".