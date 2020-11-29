باريس ولندن توقعان اتفاقية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر المانش

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطاني بريتي باتيل أنه سيتم نشر دوريات إضافية ووسائل تكنولوجية جديدة على طول الشواطئ الفرنسية كجزء من الاتفاقية الجديدة بين باريس ولندن، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم.
وأوضحت باتيل أن الاتفاق ينص أيضا على مضاعفة الدوريات الفرنسية اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل والتي سيتم دعمها بطائرات بدون طيار ورادارات للتعرف على من يحاول العبور بطريقة غير شرعية.
وأشادت الوزيرة البريطانية بهذه الاتفاقية قائلة "إنها ستسمح للدولتين المشاركة في مهمة جعل عبور بحر المانش مستحيلا".
وذكرت قناة "فرانس 24" أنه في الأشهر القليلة الأخيرة، تضاعفت الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر حيث لقي سبعة أشخاص حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا منذ بداية العام الجاري.
يشار إلى أنه طالما جذب شمال فرنسا، المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا العظمى على متن القوارب وغيرها.
وتواجه دول أوروبا العديد من التحديات فى هذا الوقت على رأسها تحديات مواجهة فيروس كورونا الذى يهدد العالم ، وتحديات أمنية وسط ارتفاع كبير فى المهاجرين غير الشرعين وازمة لاجئين ومخاوف من تسلل عناصر ارهابية وسط المهاجرين القادمين الى القارة العجوز.
وأبرزت صحيفة " لاراثون" الإسبانية تقريرا لها قالت فيه إن فى ظل هذه التهديدات تعتبر الهجرة غير الشرعية التحدي الأبرز الذي تواجهه القارة الأوروبية في الوقت الحالي، ويضعه بعض الخبراء على رأس المشكلات التي تهدد وجود الاتحاد الأوروبي نفسه، في ظل الخلافات التي تسيطر على دول الاتحاد بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الارهابين يستغلون تدفقات الهجرة الغير شرعية للتسلل الى القارة العجوز وتنفيذ هجمات، وتجنيد الشباب والنساء.
وأشار التقرير إلى أن أحدث حالة هي حالة الإرهابي الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة نيس، وكان التونسي إبراهيم أوساوي ، مرتكب المذبحة ، قد وصل إلى أوروبا في سبتمبر الماضي عبر لامبيدوزا ، جزيرة صقلية الواقعة في أقصى جنوب البلاد ، حيث ينزل معظم المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من شمال إفريقيا.
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