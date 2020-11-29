نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 1.4 حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم، تجاوز 1.4 مليون حالة وفاة، وتركزت أكثر الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وقد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 62،147،874 حالة، وإجمالي الوفيات 1،450،326، وفقًا لبيانات جامعة هوبكنز الأمريكية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة من حيث عدد الوفيات 266009، وإجمالي الإصابات 13،233،884.

تليها البرازيل باجمالي الوفيات 172561، وإجمالي الإصابات 6،290،272.

والهند في المركز الثالث بإجمالي وفيات 136200، وإجمالي إصابات 9،351،109.

- المكسيك 104242 حالة وفاة، والإصابات 1،594،078، .

- بريطانيا 58127 حالة وفاة، والإصابات 1،609،141.

- إيطاليا 54363 حالة وفاة، والإصابات 1،564،532.

- فرنسا 52212 حالة وفاة، والإصابات 2،260،789

- إيران 47486 حالة وفاة، والإصابات 935799

- إسبانيا 44668 حالة وفاة، والإصابات 1،628،208

- روسيا 38676 حالة وفاة، والإصابات 2،223،500