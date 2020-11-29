سان فرانسيسكو تعلن حظر التجول وقيود جديدة بسبب إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال رئيس بلدية سان فرانسيسكو، لوندون بريد، إن المتاجر غير الأساسية ستُغلق، إضافة إلى حظر التجمعات من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالى، موضحًا أن ذلك الإجراء سيبقى ساريًا حتى 21 ديسمبر.
وبحسب الوكالة، ستكون مقاطعة سان ماتيو بالقرب من سان فرانسيسكو، مشمولة أيضًا بالإجراءات نفسها.
وكتب بريد على تويتر: "هذه أخطر الأوقات التى نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تسافروا ولا تنظموا تجمعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدل".
يذكر أن السلطات الصحية فى مدينة لوس أنجلوس حظرت التجمعات العامة والخاصة منذ يوم الجمعة الماضى، فى ظل قيود جديدة فرضتها المدينة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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