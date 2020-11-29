للمرة الرابعة.. المكسيك تكسر حاجز الـ10 آلاف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك، مساء أمس السبت، تسجيل 10 آلاف و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و100 ألف و683 حالة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أكدت البيانات الرسمية رصد 586 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية جراء الجائحة فى المكسيك إلى 105.459 وفاة. وللمرة الرابعة، تسجل المكسيك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة يومية، ما يعد أعلى معدلات العدوى فى البلاد، بخلاف يوم الخميس 5 أكتوبر الذى سجلت فيه البلاد 28.115 إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما عللته السلطات الصحية بالتأخر فى تسجيل الحالات.

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