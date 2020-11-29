الهند تقترب من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 41.810 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلد الآسيوى إلى 9.392.919 مليون حالة مؤكدة.





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