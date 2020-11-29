مصدر إسرائيلي لـ"نيويورك تايمز": على العالم أن يشكرنا على اغتيال "أبو البرنامج النووي الإيراني"

على الرغم من أن إسرائيل رفضت التعليق على اتهامات إيران باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن على "العالم يجب أن يشكر إسرائيل على اغتيال مهندس القنبلة النووية الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، قال المصدر الأمني الإسرائيلي، الذي كان يتابع العالم النووي الإيراني، إن محسن زاده، كان أبو البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن زاده كان يعمل منذ سنوات على حصول إيران على القنبلة النووية، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة للعالم، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل العمل لمنع إيران من ذلك".

يأتي ذلك بعد يوم من رفع إسرائيل حالة التأهب في كافة سفاراتها بالعالم، تحسبا لوقوع رد انتقامي من إيران، على اغتيال عالم الذرة زاده.

وفي غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل جديدة ومثيرة حول حادث اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، والذي أثار حالة من الضجة حول العالم، حيث هددت إيران بالثأر من إسرائيل التي تتهمها بتنفيذ عملية اغتيال "مهندس البرنامج النووي الإيراني".

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي ومسئولين بالمخابرات الأمريكية قولهم إن الموساد الإسرائيلي وراء عملية الاغتيال، وهو نفس الاتهام الذي توجه طهران إلى تل أبيب.

وأشار الصحفي الإيراني محمد أحواز أن 62 شخصا متورطا في عملية قتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، أو من يعرف بأنه "مهندس القنبلة النووية" الإيرانية، وأن 12 عضوا من كتيبة الاغتيال، وصفهم بأنهم مدربون تدريبا عاليا ويساعدهم "الأمن والاستخبارات في الخارج" ، تم نشرهم في مدينة أبسارد، على بعد 50 ميلا شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف أن المنتجع الجبلي الذي شهد الحادث يقطنه 10 آلاف شخص، ويمتلك فيه سكان طهران مسكن آخر، بينما يمتلك فخري زاده – 59 عاما- فيلا يقطن بها.

وقال أحواز أن 50 شخصا قدموا دعما لوجيستيا خلال عملية الاغتيال، لكنه لم يؤكد أن كان هؤلاء في الداخل أم من الخارج.

وكانت سيارة "هيونداي سانتا في" على متنها أربعة ركاب وأربعة دراجات بخارية وقناصين اثنين في انتظار العالم الإيراني في موقع الكمين، إلى جانب سيارة نيسان بيك أب مفخخة.