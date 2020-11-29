مناقشة ملفات عسكرية.. السودان يكشف تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي لـ الخرطوم

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سوداني"، قال الفكي إن الزيارة كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية، كاشفًا عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية، والذين ناقشوا خلال اللقاء قضايا في جوانب محددة.

وأضاف الفكي: "الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان بزيارة منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين".

وأشار إلى أن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين السودان وإسرائيل.

ونفى الفكي الحديث الدائر حول إدارة المكون العسكري في مجلس السيادة لملف التطبيع مع إسرائيل بعيدًا عن المكون المدني، لافتًا إلى أن هذا الحديث غير صحيح، فكل أعضاء مجلس السيادة المدنيين والعسكريين مشاركون في ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن الملف لم يكتمل بعد حتى تُنشر كل تفاصيله.

وكان وفد إسرائيلي توجه الأسبوع الماضي، إلى السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل على إقامة علاقات طبيعية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن طائرة تركية نقلت الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى السودان، في رحلة وصفتها بالنادرة، بين البلدين.

وهذا أول وفد ترسله إسرائيل إلى السودان بعد إعلان البلدين في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا بوساطة أمريكية على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات بينهما.

وقالت وكالة رويترز إن بيانات طيران نشرها "آفي شارف" من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على تويتر أظهرت أن طائرة تركية مؤجرة قامت برحلة ذهاب وإياب نادرة يوم الاثنين بين تل أبيب والخرطوم.

وبحسب ما نشر شارف، فإن الوفد الإسرائيلي عاد من السودان على متن طائرة تركية مستأجرة، كانت مملوكة من قبل الحكومة التركية.

ونشر شارف صورة تظهر مسار الطائرة أثناء توجهها من الخرطوم إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

وتساءل شارف في تغريدة أخرى: "هل لا تزال الطائرة مملوكة للحكومة أم أنها مستأجرة؟".

ولم يتضح على الفور لماذا تم استخدام طائرة تركية في هذه الرحلة، ولم تعلق أي مصادر رسمية في السودان أو إسرائيل، على المعلومات المتداولة بخصوص هذه الطائرة، أو على زيارة الوفد الإسرائيلي.

وعادة ما تجاهر تركيا بمواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، بالرغم من كونها تقيم علاقات دبلوماسية وتجارية وأمنية متشابكة مع إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وكانت "رويترز" قد نقلت أن الوفد الإسرائيلي أجرى مباحثات في السودان، تركزت "على الكيفية التي يمكن أن تدعم بها إسرائيل الزراعة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والرعاية الصحية في السودان".

وأضافت أن الوفد الإسرائيلي اجتمع أيضا منفردا مع ممثلين للسفارة الأمريكية في الخرطوم.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وآنذاك أكدت رئاسة مجلس الوزراء بالسودان أنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية حول موضوع العلاقات السودانية الإسرائيلية، وتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.

وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الشهر الماضي أجواء السودان، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة أطلقت من مطار بن جوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال".



وقالت رئاسة مجلس الوزراء بالسودان إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية، ويفتح فرصًا كبيرة للسودان خاصة في الجانب الاقتصادي.

ومنذ أيام، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هناك دولًا عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وستواصل واشنطن جهودها لإحلال السلام في المنطقة، درءا لخطر إيران في الشرق الأوسط.