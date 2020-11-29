بريطانيا تحذر من موجة كورونا ثالثة

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أنها حصلت على مليونى جرعة من لقاح فيروس كورونا المرشح لشركة مودرنا، لتكون متاحة فى أوروبا فى الربيع، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة حصلت عليها من الشركة الأمريكية قبل أسبوعين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
كما طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر فى الولايات المتحدة، والذى ثبت أنه فعال بنسبة 95% فى منع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وحصلت بريطانيا أيضًا على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الذى طورته شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد، واستهدفت البدء قبل عيد الميلاد.
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