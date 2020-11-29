رئيس البرلمان الإيرانى يدعو لرد قاس على اغتيال زاده ومقاطعة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس البرلمان الإيرانى، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إلى رد قاس على اغتيال عالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، والذى وقعت عملية اغتياله بالعاصمة طهران، أول أمس الجمعة.





ووفقًا لقناة "العربية"، دعا كذلك رئيس لجنة الطاقة فى البرلمان الإيرانى إلى إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخراج مفتشى الوكالة من البلاد، والانسحاب من الاتفاق النووى الموقع بين طهران والقوى الغربية عام 2015. وكان البرلمان الإيرانى صوت بالأغلبية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح برفع تخصيب اليورانيوم، ما يعنى استخدام الطاقة فى الأغراض غير السلمية.

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