عاجل.. البرلمان الإيرانى يصوت بالأغلبية على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - صوت البرلمان الإيرانى، اليوم الأحد، على مشروع قانون لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بما يسمح باستخدامه فى الاستخدامات غير السلمية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ويأتى قرار البرلمان الإيرانى بعد أقل من 48 ساعة على اغتيال عالم النووى الإيرانى والمدير الأول لبرنامج طهران النووى، محسن فخرى زاده، حيث تتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، متوعدة برد قوى على عملية الاغتيال. وكان نائب رئيس البرلمان الإيرانى السابق دعا فى وقت سابق من اليوم، إلى ضرورة إرجاء الانتقام من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد مقتل فخرى زاده. وكانت الأمور تصاعدت بين إيران ودول الغرب الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015، حيث أكدت التقارير أن إيران تخلت عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشرعت بالفعل فى تخصيبه بدرجات عالية تؤكد عزم إيران على استخدام الطاقة النووية للأغراض غير السلمية.

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