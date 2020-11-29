بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لـ فيروس كورونا

حذرت بريطانيا، اليوم الأحد، من خطر موجة ثالثة من فيروس كورونا إذا لم تنفذ إجراءات الإغلاق بشكل صحيح.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تواجه بريطانيا موجة ثالثة من فيروس كورونا وإغلاق جديد في يناير وفبراير: "هناك خطر من حدوث ذلك إذا لم نحقق التوازن الصحيح".

وأضاف راب أن الحكومة تبذل "كل ما في وسعها" لتجنب إغلاق وطني آخر بعد عيد الميلاد.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن النظام المتدرج في تخفيف القيود والاختبار الشامل سيكونان أساسيين لإبقاء الفيروس تحت السيطرة حتى يصبح اللقاح جاهزًا.

وتابع أن عملية التطعيم ستبدأ بمجرد أن "يمنحنا المنظمون الضوء الأخضر"، معربا عن أمله في تبدأ بريطانيا هذه الخطوة قبل عيد الميلاد.

جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية حصلت على مليوني جرعة أخرى من لقاح مودرنا، الذي تشير التجارب إلى أن فعاليته تصل إلى 95 في المائة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات المطلوبة من شركة مودرنا الأمريكية إلى سبعة ملايين - وهو ما يكفي لحوالي 3.5 مليون شخص في المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك بالرغم من أنه لم تتم الموافقة على اللقاح بعد من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، ولكن يمكن البدء في تسليم الجرعات في الربيع المقبل إذا استوفت المعايير.

تشير البيانات المؤقتة إلى أن اللقاح فعال للغاية في منع إصابة الأشخاص بالمرض وقد ينجح في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن.

كما قدمت المملكة المتحدة طلبات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد - وهو ما يكفي لتطعيم معظم السكان - مع توقع بدء التطبيق في الأسابيع المقبلة إذا تمت الموافقة على اللقاح.

كما أن لديها طلبات للحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح من فايزر وبايونتك، والتي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المائة.

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.61 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 58 ألفًا و127 حالة. وتعافى من المرض 3500 شخصًا من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل 43 أسبوعا.