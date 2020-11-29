البرلمان الإيراني يصوت للانسحاب من الاتفاق النووي وإنهاء التعاون مع الوكالة الذرية وطرد مفتشيها

صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

ودعا رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، خلال الاجتماع البرلماني الذي حضره 232 نائبًا من أصل 246 لإنهاء التعاون مع الوكالة الذرية وصوتوا جميعهم لصالح القرار، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشدّد عباسي على ضرورة الانسحاب من الاتفاق النووي، داعياً لإخراج جميع مفتشي الوكالة الذرية، موضحاً أن دماء العالم فخري زادة ستغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: "سنركز على بدء التخصيب بنسبة 20%".

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال عباسي إن دماء العالم النووي فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي.

وأضاف في تغريدته، الآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيًا وهي:

1) بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪

2) اخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

3) إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

4) الانسحاب من الاتفاق النووي

كما أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد باقر قاليباف، أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

ودعا قاليباف، اليوم الأحد، إلى رد قاس على اغتيال العالم النووي فخري زادة، مؤكدا أن "العدو المجرم لن يندم إلا برد فعل قوي يردعه عن ارتكاب أخطاء مستقبلية محتملة، وينتقم منهم على هذه الجرائم".

ويأتي هذا القرار في أعقاب مقتل العالم النووي الإيراني ورئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، الجمعة الماضية، في عملية اغتيال وصفته طهران بـ "الإرهابية".