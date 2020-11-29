155 ألفًا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 266 ألفا و47 حالة، وذلك عقب تسجيل 1189 حالة وفاة جديدة أمس (السبت).



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.