بـ 4 محاور أساسية لدعم أسرهم.. الإمارات تحيي يوم الشهيد

تحيي دولة الإمارات غدا، الاثنين، يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام وسط احتفاء رسمي وشعبي بتضحيات شهداء الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قررت دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم وتلبية متطلبات توفير الحياة الكريمة لأسر الشهداء حيث يحظي ملف دعم ورعاية ذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بدعم أسر الشهداء 4 محاور أساسية، شملت دعم الاستقرار الأسري عبر برامج الإسكان وتوفير المنازل، وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الشهداء في قطاع التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحة الشاملة والتي تتضمن مبادرات خاصة بأصحاب الهمم لا سيما في فترة جائحة "كوفيد - 19، ومنظومة متكاملة من مبادرات الدعم الاجتماعي ومبادرات تنمية المهارات الحياتية والعلمية والثقافية والرياضية.

ويتولى مكتب شئون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي الإشراف على تلك المبادرات وفق مسارين، يعنى المسار الأول بمتابعة ودراسة احتياجات ومتطلبات الأسر وأبناء الشهداء، فيما تضمن المسار الثاني تبني واعتماد المبادرات والمشاريع النوعية والإشراف على تنفيذها.

وبذلك، فقد شكل ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الشهداء وذويهم أحد أبرز أولويات الدعم، حيث حرص مكتب شئون أسر الشهداء على متابعة مراحل إنجاز المنازل والتواصل الدوري والمباشر مع مستحقيها لإجراء الترتيبات المتعلقة بتسليمهم هذه البيوت في أسرع وقت ممكن.



وعلى مستوى القطاع التعليمي، تضمنت منظومة الدعم التي سعت لضمان مستقبل أبناء الشهداء، توفير البيئة الدراسية المناسبة التي تتيح لهم التفوق في تحصيلهم، وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا قادة متميزين في المستقبل، عبر المتابعة وزيارة مدارس الدولة لتفقد الطلبة أبناء الشهداء ومتابعة شؤون دراستهم، والاطمئنان على سير تحصيلهم العلمي وتفوقهم، والعمل على متابعة وتأمين كل أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهم.

وأطلق المكتب برنامج الإرشاد والتوجيه المهني "خطوات" مستهدفًا الطلبة المتفوقين دراسيًا من أبناء الشهداء لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي، حيث يتضمن البرنامج دورات وورش عمل ومحاضرات تهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة والأسس العلمية الصحيحة، لتمكينهم من تجاوز التحديات وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

في السياق ذاته، شكلت صحة وسلامة أسر الشهداء وذويهم أولوية خاصة لدى مكتب شئون أسر الشهداء الذي حرص على متابعة كل ما يتعلق بشئونهم الصحية، لا سيما فئات كبار السن وأصحاب الهمم، ونظم المكتب هذا العام وبالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي عقدت عن بعد لتمكين ذوي الشهداء من مواكبة كل المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضمان توعيتهم بطرق الوقاية منه وسبل التكيف مع الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار الوباء، إضافة الى إطلاق حملة خاصة لتطعيم ذوي شهداء الوطن وأسرهم ضد الفيروس.

وفي إطار تخليد ذكرى الشهداء والتعبير عن الفخر والاعتزاز بتضحياتهم، جاءت مبادرة تسمية مساجد الدولة بأسماء شهداء الوطن، ومبادرة "تواصل" الهادفة للتواصل المباشر مع أسر الشهداء وذويهم وأبنائهم، وحملة "الإمارات بكم تفخر" التي تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتحفيزهم على المشاركة بفاعلية في الاحتفاء بيوم الشهيد، ومبادرة "رسالة فخر واعتزاز" والتي تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والتعبير عن مشاعر التقدير والاعتزاز بالشهداء الأبطال عبر منصات الفيديو المنتشرة في الدولة، ومبادرة "تعابير فخر" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لاستقبال المشاركات الفنية من جميع مواطني وسكان الدولة التي تُخلّد إنجازات وتضحيات الشهداء، إضافة إلى العديد من المبادرات التي أطلقها المكتب على مر الأعوام الماضية والتي تعكس روح الوفاء والعرفان لتضحيات هؤلاء الأبطال.

ويعكس إنشاء مكتب شئون أسر الشهداء رغبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تكون رعاية أسر الشهداء عملًا مؤسسيًا من قبل مكتب يخضع مباشرة لديوانه وتوفير الخدمات التي يرى المكتب أنها تلبي احتياجات أسرهم، وتسهم في توفير حياة أفضل وكريمة لهم.