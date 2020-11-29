خلال يوم .. روسيا تسجل 26 ألفا و683 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 26 ألفا و683 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و269 ألفا و316 إصابة.



وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم "الأحد"، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن حوالي 22% من هذه الإصابات لم تظهر عليها أعراض سريرية.





وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6 آلاف و798 إصابة من بين الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ3 آلاف و701 إصابة، ثم منطقة ضواحي موسكو بـ 1069 إصابة.





وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 459 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 39 ألفا و527 حالة وفاة، مشيرا إلى أن 21 ألفا و987 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى مليون و761 ألفا و457 شخصا.