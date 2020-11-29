خلال يوم .. روسيا تسجل 26 ألفا و683 إصابة جديدة بكورونا

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم "الأحد"، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن حوالي 22% من هذه الإصابات لم تظهر عليها أعراض سريرية.
وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6 آلاف و798 إصابة من بين الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ3 آلاف و701 إصابة، ثم منطقة ضواحي موسكو بـ 1069 إصابة.
وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 459 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 39 ألفا و527 حالة وفاة، مشيرا إلى أن 21 ألفا و987 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى مليون و761 ألفا و457 شخصا.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد كشف أمس، أن نحو نصف عدد إصابات ووفيات كورونا سجلت في 4 دول،لافتا إلى أإن الوباء أثر في جميع دول العالم، لكن تأثيره لم يكن متساويا.
وأضاف المدير العام للمنظمة الأممية، في تغريدات له على تويتر، أن نحو 70 في المائة من إجمالي الإصابات والوفيات سجلت في 10 دول لم يحددها.
وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تقيم لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة أسترا زينيكا البريطانية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وذلك استعدادًا لطرحه في السوق.
جاء ذلك الإعلان بالتزامن مع ما كشفه مصدران مطلعان لوكالة رويترز، من أن متسللين مشتبهين من كوريا الشمالية حاولوا اختراق نظم شركة أسترا زينيكا خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تخوض فيه الشركة سباقًا بالاشتراك مع جامعة أكسفورد لطرح لقاحها ضد كورونا في الأسواق.
وأشار المصدران إلى أن المتسللين تقمصوا شخصية مسؤولين يرغبون في توظيف على موقعي لينكد إن وواتساب، عاملين في أسترا زينيكا، وقدموا عروض توظيف وهمية، ثم أرسلوا وثائق في صورة توصيف وظيفي كانت محملة بشفرة خبيثة لاختراق أجهزة الضحايا.
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