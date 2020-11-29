إحصائية صادمة في اليابان.. ارتفاع معدل ضحايا الانتحار مقارنة بوفيات كورونا

كشفت إحصائية حكومية صادمة في اليابان، أن حالات الانتحار في البلاد تجاوزت خلال شهر واحد فقط عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذين لقوا حتفهم على مدار عام بأكمله حتى الآن.

وحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية فإن حالات الانتحار ارتفعت إلى 2153 حالة في شهر أكتوبر الماضي فقط، مع مقتل أكثر من 17 ألف شخص خلال هذا العام حتى الآن.

فيما ذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه حتى الجمعة، بلغ إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا في اليابان 2087.

ومن جانبه، قال ميتشيكو أويدا، الأستاذ المساعد في جامعة واسيدا اليابانية: "لم يكن لدى البلاد حتى إغلاق، كما كان تأثير كورونا ضئيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى.. لكننا ما زلنا نرى هذه الزيادة الكبيرة في عدد حالات الانتحار".

وأضاف: "هذا يشير إلى أن الدول الأخرى قد تشهد زيادة مماثلة أو حتى أكبر في عدد حالات الانتحار في المستقبل".

وعانت اليابان منذ فترة طويلة من مشكلة زيادة معدلات الانتحار، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ففي عام 2016، بلغ معدل ضحايا الانتحار بها 18.5 لكل 100 ألف شخص، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية في منطقة غرب المحيط الهادئ.

في حين أن أسباب ارتفاع معدل الانتحار في اليابان معقدة، إلا أن ساعات العمل الطويلة وضغط المدرسة والعزلة الاجتماعية والوصمة الثقافية المتعلقة بقضايا الصحة العقلية قد تم الاستشهاد بها كعوامل مساهمة في زيادة الأمر.

وحذر الخبراء من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى أزمة في الصحة العقلية. تؤثر البطالة الجماعية والعزلة الاجتماعية والقلق على الناس على مستوى العالم.

يذكر أنه خلال السنوات العشر التي سبقت عام 2019، انخفض عدد حالات الانتحار في اليابان، حيث قل إلى حوالي 20 ألفًا العام الماضي، وفقًا لوزارة الصحة - وهو أقل رقم منذ أن بدأت السلطات الصحية في البلاد في تسجيل الأرقام في عام 1978.

وحسب "سي إن إن"، فيبدو أن الوباء قد رفع هذا الاتجاه، وزادت حالات الانتحار بين النساء، فعلى الرغم من أنها تمثل نسبة أقل من إجمالي حالات الانتحار مقارنة بالرجال، إلا أن عدد النساء اللائي ينتحرن تزايد في أكتوبر الماضي، فارتفعت حالات الانتحار بين النساء في اليابان بنسبة 83٪ تقريبًا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما ارتفعت حالات انتحار بين الذكور بنسبة 22٪ تقريبًا خلال نفس الفترة الزمنية.

وهناك عدة أسباب محتملة لارتفاع حالات الانتحار بين النساء، حيث تشكلن نسبة مئوية أكبر من العاملين بدوام جزئي في الفنادق والخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة، فيما شهدن عمليات التسريح كبيرة.

وقالت إحدى السيدات إنه تم تسريح العديد من صديقاتها، مؤكدة أن "اليابان تتجاهل النساء.. هذا مجتمع يتم فيه تسريح أضعف الناس أولًا عندما يحدث شيء سيء."

كما أدى القلق المتزايد بشأن صحة الأطفال ورفاهيتهم إلى إلقاء عبء إضافي على الأمهات أثناء وباء كورونا.