الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في سماء بيروت

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشكل مكثف وعلى علو منخفض في سماء بيروت؛ حسبما أفاد موقع "لبنان 24"، في نبأ عاجل له.

وفي وقت سابق من اليوم، استدعى الجيش الإسرائيلي مروحياته العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية، وألقى قنابل مضيئة على الحدود الجنوبية فوق مستعمرة «المنارة» وشمالي بلدة ميس الجبل.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من 15 قذيفة مضيئة في أجواء بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان، ‏كما أطلق مسيرات تصوير في أجواء المنطقة.

ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية، الإشارة إلى حصول حادث محتمل عند الحدود مع لبنان.

وأفادت ‏معلومات صحفية بأن أسباب التوتر الحدودي متعلقة بعملية تسلل مهاجرين أفارقة.

وقبل حوالي اسبوع، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية وبشكل مكثف فوق بعض القرى في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية الوهمية، عن حالة من الهلع بين المدنيين، نتيجة للأصوات التي تشابه الانفجارات.