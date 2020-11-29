الإمارات تسجل 1251 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتخطى الـ 137 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الإمارات 1,251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعد إجراء 137,203 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت السلطات، أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 167,753 حالة.

وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة مصاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 570 حالة.

كما أعلنت الإمارات عن شفاء 736 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 154,185.

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية عودة الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط ظهور لقاحات واعدة ضد كورونا، تجاوزت فعاليتها نسبة الـ90%.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 1.4 مليون حالة وفاة، وتركزت أكثر الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وبحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 62.147.874 حالة، وإجمالي الوفيات 1.450.326.

وبحسب بيانات الجامعة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة من حيث عدد الوفيات 266009، وإجمالي الإصابات 13.233.884.

جاء بعدها البرازيل باجمالي الوفيات 172561، وإجمالي الإصابات 6.290.272، فيما جاءت الهند في المركز الثالث بإجمالي وفيات 136200، وإجمالي إصابات 9.351.109.