بحجم 13 مليار دولار.. أفريقيا تحملت 49% من خسائر العالم الاقتصادية بسبب الإرهاب في 2019

كشف المؤشر العالمي للإرهاب عن تكبد قارة أفريقيا خسائر وصلت إلى 13 مليار دولار أمريكي العام الماضي 2019 بسبب العمليات الإرهابية في القارة السمراء.

مشيرا إلى ارتفاع نصيب أفريقيا من التداعيات الاقتصادية العالمية للإرهاب من 3.1% عام 2007 إلى 49.2% في عام 2019.

جاء ذلك في نسخة تقرير عام 2020 للمؤشر العالمي للإرهاب الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره مدينة سيدني الأسترالية، بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب والتطرف بجامعة "ميريلاند" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كانت الدول الأكثر تأثرا بتداعيات الإرهاب في القارة وتحملت وحدها 86.8% من الخسائر الاقتصادية للإرهاب على القارة مقابل 8.3% لباقي دول أفريقيا.

وكشف التقرير عن تضاعف التداعيات الاقتصادية للإرهاب على قارة أفريقيا بمقدار 15 ضعفا منذ عام 2007، موضحا أن قارة أفريقيا، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2019، تكبدت خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن نيجيريا كانت الدولة الأكثر تأثرا بتداعيات الإرهاب حيث تكبدت خسائر بلغت 142 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، تليها ليبيا بخسائر بلغت حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي ثم الصومال بخسائر قدرت بنحو 1.16 مليار دولار وأخيرا مالي بخسائر بلغت نحو 1.13 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن "هذه التقديرات للخسائر ستكون أعلى بكثير جدا إذا ما جرى احتساب خسائر استثمارات التجارة والسياحة والنشاط الاقتصادي غير الرسمي والنفقات الأمنية الإضافية ومكافحة الإرهاب واللاجئين والمهجرين داخليا".