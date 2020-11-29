آثار العدوان الإسرائيلي على العملية التعليمية الفلسطينية على طاولة اجتماعات الجامعة العربية.. غدا

صرح الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بأن لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة ستناقش خلال دورتها الحالية الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي على العملية التربوية في الأراضي العربية المحتلة، وعلى أداء مؤسسات التعليـم الفلسطينية، وآثار جدار الفصل العنصري السيئة على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام المساعد أن الاجتماع سيناقش أيضا " أثارالعدوان والحصار والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على العملية التعليمية، وعلى الجوانب الانسانية والمادية، وكذلك على النواحي النفسية للطلبة ومحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تدَّرس في مدارس القدس المحتلة. وكذلك جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت اغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية في ظل الانتشار الواسع والسريع لجائحة كورونا.

وتعقد لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة ستعقد أعمال دورتها (102) غدا بتنظيم من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن طريق خاصية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أعضاء اللجنة من وفود كل من ، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، اتحاد اذاعات الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).