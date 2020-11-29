نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانفجار لغم في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الهندية، مقتل ضابط شرطة وإصابة 9 من أعوانه في انفجار عبوة بمنطقة سوكما في الهند فجرها المتمردون الماويون.

ووفقًا لقناة "آن دي تي في" التلفزيونية الهندية، وقع الهجوم فوق تلال آرابراج المحاذية لغابة شينتالنار الكثيفة، التي تبعد بـ 450 كلم عن مدينة رايبور عاصمة الإقليم، مما استدعى إجلاء الجرحى بالمروحيات ونقلهم إلى مستشفى محلي قبل تحويلهم إلى مستشفى عاصمة الإقليم.

وقال مسؤولون أمنيون، إن ضحايا العبوة، كانوا في مهمة أمنية بالمنطقة برفقة ضابطهم وفرقة من قوات الكوماندوس.