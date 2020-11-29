أخبار اليمن : كورونا يواصل إصابة وحصد الملايين حول العالم

كورونا يواصل إصابة وحصد الملايين حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها بلغت 62 مليونا و573 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 43 مليونا و194 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليون و458 ألف و309 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم السبت، تراجعاً طفيفا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة وفي عدد الوفيات، حيث سجلت 574 ألف و182 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,231 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (272,254 وفاة)، والبرازيل (172,637 وفاة)، والهند (136,733 وفاة)، والمكسيك (105,459 وفاة)، وبريطانيا (58,030 وفاة).