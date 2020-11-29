بريطانيا تعدم الآلاف من الديك الرومي بسبب إنفلونزا الطيور

قررت الحكومة البريطانية إعدام الآلاف من طيور الديك الرومي، بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في إحدى المزارع في شمال إنجلترا، وفق ما أفاد مراسل دوت الخليج في لندن، الأحد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين، في بيان: "تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الإنفلونزا من سلالة إتش5 إن8.

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10 آلاف و500 طائر في المزرعة، للحد من انتشار المرض، مشيرا إلى أن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية.

وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.

ويأتي هذه التطور وسط عدم تعافي البلاد بعد من الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل تحذير من موجة ثالثة للفيروس مطلع العام المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في يناير وفبراير المقبلين: "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".