اليونان تهاجم ميركل: تناقض نفسها ببيع أسلحة لأردوغان

قال نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني إن ألمانيا تناقض نفسها بمواصلة بيع الأسلحة لتركيا، وذلك في انتقاد شديد اللهجة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسياستها ضد انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أشار ديندياس إلى أن ألمانيا لا تلعب دورا قياديا في الاتحاد الأوروبي من خلال الإصرار على استمرار مبيعاتها من الأسلحة إلى تركيا على الرغم من استفزازات أنقرة اليومية وتهديداتها بالحرب مع اليونان وقبرص.

وأضاف: "لا أفهم حقًا إحجام ألمانيا عن استخدام القوة الهائلة لاقتصادها لتقديم مثال واضح للدول التي يجب أن تلتزم بالقانون الدولي".

وتابع الوزير اليوناني أنه على الرغم من محاولات تركيا سلب الحقوق السيادية لليونان في شرق البحر المتوسط بالتعاون مع حكومة الوفاق الليبية التابعة لجماعة الإخوان، والتي انتهى التفويض الذي منحته إياها الأمم المتحدة في ديسمبر 2017، فإن ألمانيا تصر على بيع 6 غواصات من طراز "214" إلى أنقرة.

وأوضح "أتفهم الخلفية المادية لهذه الصفقة، لكنني متأكد من أن ألمانيا تتفهم أيضا التناقض الهائل المتمثل في توفير أسلحة هجومية لدولة تهدد السلام والاستقرار في دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، هذا هو تعريف كلمة تناقض".

وقال ديندياس إنه لا يفهم لماذا يتعين على اليونان حتى إثارة المسألة مع برلين "بدلًا من أن تدرك ألمانيا بنفسها، من الضوابط والتوازنات في نظامها، أن هذا لا يتوافق مع دورها في أوروبا".

وسلط وزير الخارجية اليوناني خلال المقابلة على سياسة الإرضاء التي تتبعها ألمانيا في سياستها مع تركيا حيث قال إنه إذا اتبع قادة الاتحاد الأوروبي نفس المسار الذي اتبعوه في المرة الأخيرة عندما كان هناك حق النقض ضد العقوبات ضد اليونان، فهذا يعني أنهم لم يتعلموا درسهم، مما يعني أن مشاركة اليونان في اجتماع المجلس الأوروبي القادم ستكون مضيعة للوقت.

وأوضح: "إذا فعلت نفس الأشياء التي فعلتها في الماضي وتوقعت نتيجة أخرى في المستقبل، فهذا شيء موصوف بكلمة" ساذج"، وهذا أقل وصف يمكن استخدامه في هذه الحالة.

وحذر من أنه "سوف ترسل أوروبا الرسالة الخاطئة إلى جميع البلدان في المنطقة الأوسع. من يتصرف بشكل تعسفي، ومن ينتهك القانون الدولي، ومن يبتز، يبقى في نهاية اليوم بلا عقاب أو حتى يكافأ".