إيران تسجل نحو 13 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجّلت إيران اليوم، الأحد، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الإيراني، سیما سادات لاري، أن عدد الإصابات المسجلة بفیروس کورونا في البلاد ارتفع إلى إلى 948749 حالة بعد تسجيل 12950 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف سادات لاري أنه بوفاة 389 شخصا اخر، خلال الساعات الـ24 الماضیة، يبلغ عدد المتوفین في إیران جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" 47874 وفاة.

وأضافت الصحة الإيرانية أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 658292 لغایة الآن.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و81 ألفًا و952 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن الجهات المختصة ستبدأ قريبًا إجراء تجارب على البشر للقاح محلي ضد فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الحالي، تعمل أربع شركات إيرانية على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية بمراحل (عملها).. ومن المحتمل أن تبدأ شركة أو شركتان قريبا مرحلة التجارب على البشر".