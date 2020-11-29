بريطانيا تكتشف بؤرة لأنفلونزا الطيور داخل مزرعة للديوك الرومي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، اكتشاف أنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومي في شمال إنجلترا.

وقالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين في بيان "تأكد وجود أنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الديوك الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الإنفلونزا من سلالة إتش5إن8.

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في حديثه مع شبكة "بي بي سي" ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تواجه بريطانيا موجة ثالثة من فيروس كورونا وإغلاق جديد في يناير وفبراير: "هناك خطر من حدوث ذلك إذا لم نحقق التوازن الصحيح".

وأضاف راب أن الحكومة تبذل "كل ما في وسعها لتجنب فرض عزل عام آخر بعد عيد الميلاد".

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن النظام المتدرج في تخفيف القيود والاختبار الشامل سيكونان أساسيين لإبقاء الفيروس تحت السيطرة حتى يصبح اللقاح جاهزا.

وتابع أن عملية التطعيم ستبدأ بمجرد أن "يمنحنا المنظمون الضوء الأخضر"، معربا عن أمله في تبدأ بريطانيا هذه الخطوة قبل عيد الميلاد.

وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

كما قدمت المملكة المتحدة طلبات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد - وهو ما يكفي لتطعيم معظم السكان - مع توقع بدء التطبيق في الأسابيع المقبلة إذا تمت الموافقة على اللقاح.

وتوفي 479 شخصا في غضون 28 يوما من إجراء اختبار فيروس كورونا حتى أمس السبت، بانخفاض من 521 في اليوم السابق.

وأكدت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على 155 شخصًا في احتجاجات مناهضة للإغلاق في وسط لندن، بجرائم تشمل انتهاك لوائح فيروس كورونا والاعتداء على ضابط شرطة وحيازة مخدرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تهدئة التمرد بين نواب حزبه "المحافظين" بسبب إجراءات مواجهة كورونا، حيث أكد أن القيود الجديدة سيكون لها "غروب" مما يعنى أنها ستنتهى في 3 فبراير المقبل، وسيتم مراجعتها بشكل دوري، وسوف تستمر في حالة موافقة البرلمان.