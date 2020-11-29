أزمة بريكست.. بريطانيا تدخل المرحلة الأخيرة من مفاوضات التجارة مع أوروبا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة أصبحت في "المرحلة الأخيرة من المفاوضات" مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة نتيجة البريكست.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أضاف راب أنه من المرجح أن المحادثات ستدخل "الأسبوع الكبير الحقيقي الأخير"، ولا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا أظهر الاتحاد الأوروبي "برجماتيته".

وأضاف أن المحادثات تعتمد الآن على حل مجموعة صغيرة إلى حد ما" من القضايا، بما في ذلك حقوق الصيد.

ويتسابق المفاوضون للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق في ديسمبر المقبل.

واستؤنفت، المفاوضات المباشرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، حول اتفاق تجارى بينهما فى محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء علاقتهما الحالية.

جاء ذلك بعد أن ترك كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه العزل الصحي بعد إصابة أحد زملائه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ويحاول الجانبان إبرام اتفاق لتنظيم علاقتهما التجارية بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.

وقال مصدر بريطانى لوكالة "رويترز"، إنه لا يوجد فى الوقت الراهن اتفاق على اتصال هاتفى بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أنهما سيتحدثان خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ومن المرجح أن يكون الاتصال الهاتفى بين جونسون وفون دير لاين أول مؤشر على تحرك سواء صوب اتفاق أو صوب انهيار المحادثات.

وذكرت التايمز أيضا أن المفوضية الأوروبية بدأت "تعتمد على" مفاوض الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، وهو ما ينعش الآمال فى إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ووصل بارنييه إلى لندن لإجراء المحادثات صباح أمس السبت. وقال إنه "سعيد للغاية" بعودته إلى المدينة وإنه سيواصل العمل "بصبر وعزيمة".

ويسعى بارنييه والمفاوض البريطانى ديفيد فروست للوصول إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 31 ديسمبر .