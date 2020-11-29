قتلى وجرحى في قصف حوثي باليمن.. ودعوات لتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، قصفها على منازل المدنيين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفادت مصادر طبية يمنية بمقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء قصف حوثي على جنوب الحديدة، حسبما نقلت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق، كشف مصدر طبي أن 11 مدنيا قتلوا وأصيب 16 آخرون بينهم نساء وأطفال من سكان محافظة الحديدة بنيران جماعة الحوثي خلال شهر نوفمبر.

ويطالب يمنيون في محافظات عدة، في مقدمتها تعز بتصنيف الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، لارتكابها للجرائم بحق المدنيين بشكل شبه يومي، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

جاء ذلك خلال حشد استثنائي في ساحة الحرية استجابة لدعوات أطلقها عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، ورفع المحتجون لافتات تطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، كما هتف المحتجون ضد الإرهاب الحوثي، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المنظمة الإرهابية ووضع حد لجرائمها بحق الشعب اليمني، وتهديدها للأمن والسلم المحلي والدولي، حسبما ذكرت صحيفة "البلاد" السعودية.