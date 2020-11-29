نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة أكثر من 60 شرطيا واعتقال عشرات المتظاهرين بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المدن الفرنسية، احتجاجات ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، أسفرت عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، أصيب 23 شرطيًا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.

وفي وقت سابق، شهدت مدن فرنسية، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.