البرلمان الإيرانى : إسرائيل تقف وراء اغتيال فخرى زادة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال فخرى زاده"، معتبرة ان "إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما ظنت أن إيران لن ترد على العملية"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

يذكر أن محسن فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران الجمعة الماضية.

وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات أدلى بها، إن طهران تحتفظ بحق "بالانتقام".